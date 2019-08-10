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В Гааге рассматривают иск российской компании к Беларуси

11.08.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претензий стало меньше?

В Гааге рассматривают иск российской компании к Беларуси
Здание нового депо в Уручье. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
29 июля — 1 августа в Гааге в постоянной палате третейского суда (Permanent Court of Arbitration) прошли слушания по делу российской компании «Манолиум Процессинг» против Республики Беларусь. Решение по делу может быть принято через 7−8 месяцев. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

Напомним, «Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти, ввиду срыва реализации инвестдоговора по возведению в центре Минска многофункционального комплекса. 15 ноября 2017 года «Манолиум Процессинг» уведомил власти Беларуси об арбитраже, и с этого момента началось арбитражное разбирательство между российским инвестором и Республикой Беларусь. Сумма иска на тот момент составляла около 200 млн долларов.

«Сейчас претензий стало меньше. Около 150 млн долларов. Из них более 30 млн — это само депо. Плюс проценты за пользование средствами, упущенная выгода и так далее», — сказал источник, знакомый с одной из сторон дела. Другой собеседник не подтвердил и не опроверг данную информацию, лишь сказал, что «каждая сторона высказала свои аргументы и суд решит, кто прав, а кто виноват». «Но каким бы ни было решение суда, точка в этой истории, скорее всего, не будет поставлена. Победа Минска развяжет [Беларуси] все руки. Если суд станет на сторону россиян, то Минск предъявит им другие претензии», — сказал источник.


Стоит отметить, что Беларусь воспользовалась соглашениями о правовой помощи с Россией, что привело к вызову руководителей «Манолиум Процессинга» Андрея Долгова и Арама Екавяна в МВД РФ на опрос. На вопросы правоохранителей о причинах неуплаты налога на недвижимость в Беларуси в 2013−2016 годы бизнесмены пояснили, что считали пользование земельными участками в Минске, выделенными во временное пользование в рамках инвестдоговора, правомерным. Защита «Манолиум Процессинга» обратилась с ходатайством к арбитрам о том, что Беларусь не должна предпринимать никаких действий по уголовному направлению до окончания арбитража. Арбитры дали указание сторонам не предпринимать никаких действий, которые могли бы нарушить «целостность» арбитражного процесса.

В юридической компании Baker&McKenzie, которая представляет интересы «Манолиум Процессинг», отказались от комментариев. Tut.by направил запрос в юридическую фирму White&Case, которая отстаивает интересы Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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