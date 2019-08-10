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Активист: Используем «избирательную кампанию» для закрытия вредного завода в Светлогорске

11.08.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во многих городах Беларуси готовятся к запуску либо уже работают производства, которые несут угрозу для окружающей среды, загрязняют воздух и наносят вред здоровью. В Бресте это завод аккумуляторных батарей, в Светлогорске — завод беленой целлюлозы, в Могилеве - «Омск-карбон», в Новополоцке - «Полимир», в Гомеле - «Гомельобои» и «ЦБК-Консалт».

Экоактивисты и жители протестуют против этих предприятий. В Бресте и Светлогорске люди собираются на центральных площадях каждое воскресенье и требуют закрытия заводов, в других городах — собирают подписи, подают жалобы в суд, распространяют информацию об угрозах, которые несут подобные производства.

Активист «Европейской Беларуси» из Светлогорска Дмитрий Савич поделился с телеграм-каналом «Баста»опытом борьбы с вредным предприятием:

- Экологическая ситуация в нашем городе ужасна. Все градообразующие предприятия химической промышленности, которые уже давно работают в Светлогорске десятилетиями загрязняют окружающую среду. Но этого кому-то показалось мало, недавно у нас открылся завод беленой целлюлозы. Пока на нем проводятся пуско-наладочные работы, но уже сейчас от этого страдают тысячи жителей города. Люди жалуются на тошноту, отравления, химические ожоги. Воздух в окрестностях завода ужасен. Детей тошнит, у взрослых — металлический привкус во рту. А ведь завод еще не вышел на полную мощность. Молодежь старается уехать из города. Такое ощущение, что нас просто уже списали в расход.

- Уже несколько месяцев каждое воскресенье в 12:00 жители Светлогорска собираются на центральной площади и протестуют против открытия завода. Как проходят такие встречи?

- Это такая площадка, которая объединяет активных жителей. Сегодня - это десятки человек, а завтра нас может быть несколько сотен. Люди понимают, что их обманывают, когда высшие чины говорят, что «экологическая ситуация в норме». А тут же невозможный запах! Даже рыбаки вам подтвердят, что в Березине перестала водится рыба. У этой власти только одна цель: набить карманы за счет населения, а про наше здоровье никто не думает.

Кроме того, активисты пишут во всевозможные инстанции: министерства природы и промышленности, облисполком, подают исковые заявления в суд.

Все больше жителей понимает, что если они не уедут отсюда, то им и дальше придется жить по соседству с заводом. Да, кто-то скажет, что нужны новые рабочие места, но ведь здоровье дороже. Нужно, чтобы люди жили, а не медленно умирали.


- Вы будете принимать участие в «парламентской кампании»?

- Белорусский Национальный Конгресс, в состав которого входит и «Европейская Беларусь», недавно назвал свои главные цели: смена власти, обеспечение достойной работы для белорусов на родине и закрытие АЭС и других опасных предприятий. Последняя — самая важная для нас, потому что стоит вопрос о нашем выживании. И завод беленой целлюлозы, и предприятия в Бресте и Гомеле несут прямую угрозу здоровью и жизни людей. Я уже не говорю об АЭС, при строительстве которой допущены вопиющие нарушения технологических норм. Мы будем добиваться их закрытия, используя возможности, которые дает «избирательная кампания».

- Сегодня у вас снова будет акция протеста против открытия завода беленой целлюлозы. Что бы вы хотели сказать жителям города?

- Нам нужно более активно бороться против произвола властей. В нашем случае речь ведь идет даже не об абстрактных для кого-то правах, а о здоровье, о жизни. Если мы будем молчать, Светлогорск просто вымрет через несколько десятилетий.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Во многих городах Беларуси готовятся к запуску либо уже работают производства, которые несут угрозу для окружающей среды, загрязняют воздух и наносят вред...
 
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