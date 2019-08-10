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Волчек: Контролеры, как стервятники, только постфактум слетаются на обнародованные факты

11.08.2019 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля Беларуси отметил вековой юбилей. БелГазета поинтересовалась у руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека: насколько эффективна деятельность контролеров?

– Система контроля неэффективна. Возьмем последний пример, который обошел независимые СМИ: истощенные, грязные коровы на молочно-товарном комплексе в Паршино под Горками погибают в навозе.

Контролирующих органов в Горецком районе куча, но где все контролеры раньше были: госконтроль, ветеринары, сан-эпидстанция? СМИ рассказали о вопиющем случае, а контролеры, как стервятники, только постфактум слетелись на обнародованные факты и начали лупить штрафы, привлекать к ответственности.


Сегодня система контроля бездействует – только собирает дань с еле живых предпринимателей.

Контролирующая служба в случае обнаружения нарушений должна что сделать? Первое - вынести пре-дупреждение. Второе - разобраться в причинах происходящего. А проще говоря, задача контролера - быть партнером, но не полицейским.

– Что собой вообще представляет система контроля в Беларуси? Какие госструктуры не задействованы в контролирующей деятельности?

– Сложно сказать. Пару лет назад Администрация президента приводила статистику: в стране 1703 организации и подразделения, которые обладают правом проведения проверок. Но когда на одном поле играют несколько надзирающих структур, между ними неизбежна межведомственная борьба: пожарники составили 23 протокола по такому-то району, а санэпидстанция - только восемь. А ведь существуют еще МВД, ОБЭП, Комитет госконтроля, прокуратура…


– «Ежегодно в Беларуси фиксируется около 2 тыс. коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц. Распространены факты взяточничества, должностных хищений, злоупотребления властью и превышение служебных полномочий», – признавался в мае генпрокурор Александр Конюк. Насколько значима роль Комитета госконтроля в борьбе с коррупцией?

– В государстве нет профессионалов, которые занимаются реальной борьбой с коррупцией. Все должности борцов с коррупцией предназначены для того, чтобы чиновник пришел на рабочее место, отсидел с 9 до 18 часов, что-то написал - и на этом его задача выполнена. Задача - не разобраться в проблеме, а отчитаться по ней.
 
 
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Комитет госконтроля Беларуси отметил вековой юбилей. БелГазета поинтересовалась у руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению»...
 
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