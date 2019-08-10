Зарплаты в Беларуси не успевают за ростом цен

В то время, как официально реальные доходы растут только на 7%, некоторые «социально значимые товары» дорожают на целых 11%. А это – прежде всего то, что мы чаще всего покупаем в магазинах: куриное мясо, яйца, молоко, сметана, творог, хлеб, мука, крупы, макароны, сахар и детское питание.





«Белсатом» на улицах Опрошенныена улицах Минска прохожие говорят, что готовы «потуже затягивать и без того уже затянутые пояса«:





«Стараемся мясо не есть, потому что дорого. Дорого!».





«Отказывать себе приходится в одежде, покупать не свинину, а курицу. Не филе, а голень».





«Трудно, конечно. Но люди выживают каким-то образом, по-другому нельзя. У кого – дача, у кого-то – дополнительный заработок. Даже дети пытаются что-то найти».





«Это происходит не чаще, чем раз в квартал или полгода, это не сильно заметно».





«В Беларуси все стабильно, особенно – повышение цен».









Следует заметить, что это голос жителей столицы, где зарабатывают больше, чем в целом по стране. Ситуация в регионах – куда более сложная. По информации Министерства торговли, в основном рост розничных цен происходит посредством повышения торговых надбавок. Поэтому на «социально значимые товары» их временно ограничили, так как иначе можно не выполнить планируемых показателей годовой инфляции.





«Чиновники думают не о тех бабках и дедах, которые не могут купить социально значимых товаров, они думают не о тех производствах, которые не в состоянии выпустить достаточно социально значимых товаров. Они думают о показателе. 25 лет главная идеологема нашей страны – предложение: показатели не должны сокращаться», – говорит экономист Михаил Залесский.





Не сокращаются и показатели цен, которые в среднем растут на 5-6%. По мнению эксперта, первая причина их роста – низкая эффективность производителей. Сказывается на ценах и бедность потребительского рынка.





«Должен быть разнообразный рынок. Должно быть предложение таких услуг и товаров, которые будут забирать у людей деньги за нужные им услуги и товары, это не даст возможности повышать цены тем, кто их повышает. Потому что в таком случае на их товары не будет спроса», – добавляет Залесский.





Если ситуация с ценами не улучшится, Министерство торговли не исключает возможности их регулирования. Но, как показывает предыдущий опыт, проблемы роста цен это не решило.