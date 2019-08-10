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Россия на военных учениях разыгрывает блокировку Балтийского моря

11.08.2019 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Латвии заявило, что Россия в своих военных учениях «Щит океана» разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря. Об этом сообщает Delfi.

Корабли российского флота проводят учения «Щит океана» с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, учения проходят в Норвежском и Северном морях.

По информации Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.


В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов в районе Балтийского моря. Например, вчера вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30.
 
 
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Министерство обороны Латвии заявило, что Россия в своих военных учениях «Щит океана» разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря. Об этом сообщает Delfi.
 
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