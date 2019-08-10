Следствие установило: Экс-солдат Орлов добровольно покончил жизнь самоубийством. Мать в это не верит









В письме говорится следующее: «Указания, данные по материалу Генеральной прокуратурой, выполнены. В ходе дополнительной проверки получены объяснения от лиц, имеющих отношение к исследуемым событиям, проведена повторная комиссионная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Анализируя собранные в ходе проведения проверки материалы в их совокупности, следует прийти к выводу, что смерть Орлова А.В. наступила в результате суицида. Собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Орлов А.В. не выдержал тягот военной службы, не смог к ней адаптироваться и, в связи с нарастанием эмоционального напряжения в структуре внутриличностного конфликта и неспособностью его разрешения, самостоятельно, добровольно покончил жизнь самоубийством.





Лиц, виновных в смерти Орлова А.В., в том числе совершивших противоправные действия в отношении его с целью доведения до самоубийства, не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о применении к Орлову А.В. насилия, издевательств, жестокого обращения, склонении или доведении до самоубийства, нарушении правил уставных взаимоотношений между военнослужащими, фактов иных противоправных действий в отношении него не установлено.





Халатности либо бездействия в деяниях должностных лиц в/ч 20170, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти Орлова А.В., не содержится. С учетом изложенного, в возбуждении уголовного дела по факту смерти Орлова А.В. по признакам преступлений, предусмотренных чч.1,2 ст.139, чч.1,2 ст.145, ч.1 ст.146, чч.1,2,3 ст.443, чч. 1,2,3 ст. 455, ч.1 ст.456 УК Республики Беларусь отказать на основании п.1 ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом», — говорится в постановлении главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.









Однако мать военнослужащего Орлова А.В. Ольга Николаевна не согласна с заключением следователя, о чем она сообщила корреспонденту по телефону:





— Мой сын прослужил в армии девять месяцев, все было хорошо. Он вырос в деревне, никогда не боялся физического труда, всегда и во всем мне помогал. А тут такое заключение: не смог перенести армейские трудности. Если бы это было действительно так, как утверждает следователь, то он бы на первоначальном этапе наложил руки на себя, а не спустя девять месяцев. Или он мог бы это сделать, когда находился дома в отпуске, чтобы не возвращаться в армию. И мне он никогда не говорил, не жаловался, что ему трудно служить в армии. Никто из родных, близких и знакомых не верит, что Саша мог совершить суицид. Да и потом, где доказательства, что он сам наложил на себя руки, если следствие не обнаружило на навесном замке, на веревке, на крюке отпечатков. Они написали в своем постановлении, что на поверхности навесного замка следов рук не обнаружено. В подногтевом содержимом обеих рук трупа Саши наличие крови не установлено. Биологический материал мог произойти от самого Саши. Мог произойти, но точно его это клетки или кого-то другого не установлено. В пятнах на смывах с обеих рук сына наличие крови также не установлено, обнаружены эпителиальные клетки, генотип которых не установлен. Как такое может быть, что человек повесился и нет никаких отпечатков?





Далее следователь сообщает, что Саша был замкнутым, был включен в группу риска, группу динамического наблюдения и в группу суицидального риска. Возникает вопрос, если он был в группе риска, то почему его сразу не комиссовали, кто понесет за это ответственность? Я считаю, что все взвалили на сына, не хотят искать, кто виновен в его смерти. Написать можно много, но это надо доказать. Я мать, и за сына не прощу: буду добиваться справедливого расследования, пока не найдут виновного в смерти Саши. Я стала тигрицей мести, которой истерзали душу…