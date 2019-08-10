|
Рабочие нашли авиабомбу в лесу Барановичского района
Источник материала: Партизан
Рабочие-газовщики обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу в лесу в Барановичском районе. Они проводили замляные работы в лесном массиве около деревни Лесная.
В ходе работ и была обнаружена авиационная бомба. Она относится ко временам Второй мировой войны.
Снаряд уничтожен саперами в/ч 7404,
В четверг в Беларусь уже находили старую бомбу. Ее обнаружил грибник в Молодечненском районе. А жителю Столинского района на днях повезло найти вместо грибов боевые заряды от «Смерча».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие-газовщики обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу в лесу в Барановичском районе. Они проводили замляные работы в лесном массиве около деревни Лесная.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)