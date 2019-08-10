Рабочие нашли авиабомбу в лесу Барановичского района

В ходе работ и была обнаружена авиационная бомба. Она относится ко временам Второй мировой войны.

сообщает УВД Брестского облисполкома. Снаряд уничтожен саперами в/ч 7404,УВД Брестского облисполкома.





В четверг в Беларусь уже находили старую бомбу. Ее обнаружил грибник в Молодечненском районе. А жителю Столинского района на днях повезло найти вместо грибов боевые заряды от «Смерча».