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Рабочие нашли авиабомбу в лесу Барановичского района

11.08.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочие-газовщики обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу в лесу в Барановичском районе. Они проводили замляные работы в лесном массиве около деревни Лесная.

В ходе работ и была обнаружена авиационная бомба. Она относится ко временам Второй мировой войны.
 
Снаряд уничтожен саперами в/ч 7404, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В четверг в Беларусь уже находили старую бомбу. Ее обнаружил грибник в Молодечненском районе. А жителю Столинского района на днях повезло найти вместо грибов боевые заряды от «Смерча».
 
 
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Рабочие-газовщики обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу в лесу в Барановичском районе. Они проводили замляные работы в лесном массиве около деревни Лесная.
 
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