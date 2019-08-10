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Сборы в школу: головная боль или радость?

11.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В последний месяц лета наступает пора задуматься о сборах в школу. Для детей это настоящий праздник: обновки, походы по магазинам, новые впечатления. А вот для родителей подобные мероприятия сопряжены с решением многих вопросов: где лучше купить, когда, по какой цене и т. д. На самые актуальные из них мы попытаемся ответить.

Сборы в школу: головная боль или радость?

С чего начинать сборы в школу? Чтобы избежать бесполезных трат, перед походом за покупками рекомендуют составить список всего самого необходимого.

  Небольшой опрос, который мы провели на улицах города, показал, что подавляющее большинство городокчан отправляются на шопинг-квест в Витебск. Но так ли необходимо куда-то ехать? Может ли сеть магазинов Городка удовлетворить все требования детей и их родителей? Попробуем разобраться.

  Итак, миссия первая — купить школьную одежду. В центре города находятся магазины «Пинский трикотаж» и «Калинка», в которых представлен достойный ассортимент школьной одежды. «Пинский трикотаж» предлагает спортивные костюмы в районе 45 руб., майки около 12 руб., гольфы на мальчика и девочку — 10 и 20 руб., сарафаны — от 29 руб., юбки — примерно 20 руб., школьные рюкзаки — от 18 руб. В «Калинке» можно приобрести школьные сарафаны — от 30 руб., блузки — около 23 руб., брюки — в районе 35 руб., юбки — около 21 руб. Дальше мы отправились на городской рынок.

  — У нас самые низкие цены, — заверили нас продавцы. — И товара очень много интересного. Только вот людей мало ходит.

  Здесь продают школьные платья — в районе 20 руб., спортивную обувь — от 10 руб., туфли — от 15 руб., юбки — от 15 руб., сарафаны — 20-25 руб. и выше., блузы — от 15 руб., спортивные костюмы — в районе 30 руб., школьные костюмы — около 30 руб., рюкзаки — от 15 руб., майки — от 5 рублей.

  Следующий обязательный пункт в списке — канцелярия. Для её покупки выбираем торговые точки «Курсив», «Домовёнок», «Хозмир», «Гостинец». Каждая из них может предложить практически весь спектр необходимых школьных принадлежностей. Цены варьируются в зависимости от производителя, качества товара и количества предметов в наборе. Тетради стоят от 17 коп., обложки для нихй — около 12 коп., обложки для учебников -  около 45 коп., шариковые ручки — от 30 коп., простой карандаш — около 40 коп., ластик — от 50 коп., точилка — от 50 коп., дневник — от 90 коп., клей — от 70 коп., пенал — от 2 р., ножницы — примерно 2 руб.,  краски акварельные — от полутора руб., гуашь — от 3 руб., набор цветного картона — от 1руб. 50 коп., цветная бумага — от 60 коп., альбом для рисования — от 1,40 коп., набор цветных карандашей — от 1 руб. 30 коп.

  Подчёркиваем, что выше представлены примерные цены и лишь часть товаров, которые могут предложить выбранные магазины, а основным потребителем выступал образ среднестатистического школьника. 

  Таким образом, побывав в некоторых магазинах Городка, мы убедились, что здесь можно купить все необходимые для нового учебного года товары. Представленная продукция может удовлетворить предпочтения детей и их родителей, цены также довольно демократичные. А собираясь за покупками в другой город, не забывайте также о расходах на транспорт. И деньги, потраченные на проезд, могут составить ту самую разницу в цене.

Юлия РУДЯКОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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В последний месяц лета наступает пора задуматься о сборах в школу. Для детей это настоящий праздник: обновки, походы по магазинам, новые впечатления. А вот для...
 
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