﻿ Американский военный эксперт предсказал поражение США от России при столкновении на море. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский военный эксперт предсказал поражение США от России при столкновении на море

11.08.2019 15:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Американский военный эксперт предсказал поражение США от России при столкновении на море

США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров. В случае военного столкновения, силы НАТО потерпят полное поражение.

Об этом пишет профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в статье для National Interest.

Как указывает автор статьи, в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать морское столкновение с Россией, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.

"В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте", — говорится в статье.

По словам автора материала, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".

В статье подчеркивается, что улучшить шансы США можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники, пишут РИА-Новости. 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров. В случае военного столкновения, силы НАТО...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика