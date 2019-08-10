A-Fest против Vulica Brasil. Как выглядел Минск на таких разных фестивалях

Источник материала: KYKY

Вчера, 10 августа, в Минске гремели сразу два опен-эйра: самый народный A-Fest и урбан-фестиваль Vulica Brasil. И оба бесплатные! Рассказываем, чем они запомнились городу.

Что было на народном фесте?

По традиции A-Fest развернули в Лошицком парке: по информации организаторов, на фестиваль пришло около 170 тысяч человек. Радует, что из года в год на фест приходят минчане с покрывалами, которые, не стесняясь, валяются на газоне в парке. Другая часть аудитории собирается около сцены, в зоне с активностями – очереди, чтобы поиграть в хоккей или сапера стояли большие. Впрочем, на фудкорте ждать свой хот-дог и пиво тоже приходилось, но недолго! В целом атмосфера феста была очень расслабленная: люди смеялись, пили пиво и активно подпевали хедлайнерам – беларусы из Nizkiz и украинцы из «Бумбокс» ушли со сцены, обласканные публикой.