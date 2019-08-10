ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

A-Fest против Vulica Brasil. Как выглядел Минск на таких разных фестивалях

11.08.2019 14:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 10 августа, в Минске гремели сразу два опен-эйра: самый народный A-Fest и урбан-фестиваль Vulica Brasil. И оба бесплатные! Рассказываем, чем они запомнились городу. 

Что было на народном фесте? 

По традиции A-Fest развернули в Лошицком парке: по информации организаторов, на фестиваль пришло около 170 тысяч человек. Радует, что из года в год на фест приходят минчане с покрывалами, которые, не стесняясь, валяются на газоне в парке. Другая часть аудитории собирается около сцены, в зоне с активностями – очереди, чтобы поиграть в хоккей или сапера стояли большие. Впрочем, на фудкорте ждать свой хот-дог и пиво тоже приходилось, но недолго! В целом атмосфера феста была очень расслабленная: люди смеялись, пили пиво и активно подпевали хедлайнерам – беларусы из Nizkiz и украинцы из «Бумбокс» ушли со сцены, обласканные публикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 10 августа, в Минске гремели сразу два опен-эйра: самый народный A-Fest и урбан-фестиваль Vulica Brasil. И оба бесплатные! Рассказываем, чем они запомнились городу.  Что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туристов просят не рассказывать о поездке в Барселону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика