Минское «Динамо» разгромно проиграло узбекскому клубу, пропустив уже на первой минуте

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» крайне неудачно начало предсезонку заняв на Кубке губернатора Нижегородской области последнее место, разгромно уступив в последнем матче команде из Ташкента «Хумо» 1:5.



Фото: ХК «Динамо» (Минск)

У минчан игра не заладилась сразу, они пропустили шайбу уже на первой минуте первого периода от Пепеляева, на 12-й минуте успех ташкентцев закрепил Пепеляев.

Второй период также был отдан «Хумо» — они забили сразу три шайбы. Дважды отличился Григоренко, еще один раз Здунов. Из них два гола были пропущены, когда минчане играли в меньшинстве. По окончании периода у «зубров» прошла смена голкиперов — Толопило вышел вместо Кульбакова.

В последнем игровом отрезке Павлович забил «шайбу почета». Итоговый разрыв мог бы быть и меньше, но буллит не реализовал Дроздов.

Отметим, в Нижнем Новгороде у команды из Минска было 16 человек на пробных контрактах, из которых половина — это недавние игроки юношеской и молодежной сборных, впервые выступавшие на таком уровне.



