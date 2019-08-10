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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать митинги через YouTube

11.08.2019 15:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий и пообещал в случае отказа компании принять меры реагирования.

Как следует из сообщения, поступившего в "Интерфакс", Роскомнадзор направил в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования незаконных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Отказ принять меры будет расценен как вмешательство в суверенные дела РФ, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. Ведомство оставляет за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.

По имеющейся у Роскомнадзора информации, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных митингах, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

При этом такие "push-уведомления" поступают, в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

 
 
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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий и пообещал в случае отказа компании принять меры...
 
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