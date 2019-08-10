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Онищенко заявляет, что ЧП на полигоне под Архангельском не требовало эвакуации населения

11.08.2019 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

"Были приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации. Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный. Необходимости в эвакуации не было ни по каким признакам", - сказал Онищенко.

По его словам, система мер защиты сработала адекватно.

"Приборы зафиксировали изменение фона, и специалисты-радиологи Роспотребнадзора и власти области в рамках существующего регламента получили исчерпывающую информацию о структуре аварийного выброса", - сказал он, отметив, что к ситуации были привлечены специалисты НИИ радиационной гигиены Роспотребнадзора (Санкт-Петербург).

"Если бы причиной повышения фона были долгоживущие радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения", - сказал Онищенко.

Он сообщил, что власти оповестили население о кратковременном повышении радиационного фона в Северодвинске.

"Я считаю, что принятые меры были адекватны сложившейся ситуации. Короткоживущие элементы почти сразу распались, что привело к нормализации фона до естественного уровня", - сказал Онищенко.

Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2009 году, будучи главой Роспотребнадзора, Онищенко утвердил действующие в настоящее время нормы радиационной безопасности.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - заявили в субботу в "Росатоме".

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В "Росатоме" сказали, что трагедия произошла из-за "стечения факторов", отметив, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

По данным госкорпорации, в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

В госкорпорации сообщили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, была надежда найти их живыми. "Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сказали в "Росатоме".

Таким образом, в результате трагедии на полигоне погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Источники ранее сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Как сообщалось, после инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

8 августа пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что с 11:50 до 12:20 мск в городе было обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час, тогда как установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов.

В последующие дни власти региона, представители Роспотребнадзора и Гидрометцентра России неоднократно заявляли об отсутствии повышенного, угрожающего здоровью населения радиационного фона в Архангельской области. Управления радиационного контроля и безопасности Швеции и Финляндии тоже не зарегистрировали каких-либо всплесков радиации после взрыва на полигоне.

 
 
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Чрезвычайное происшествие на военном полигоне в Архангельской области не требовало эвакуации населения, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" экс-глава...
 
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