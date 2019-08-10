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В пещере на западе Грузии обнаружили следы неандертальцев

11.08.2019 13:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В ходе международной археологической экспедиции в одной из древних пещер на территории Западной Грузии - Цуцхватской пещере (Ткибульский муниципалитет, регион Имерети) обнаружены новые следы обитания неандертальцев, сообщил Национальный музей Грузии, организовавший экспедицию.

"Обнаружены артефакты, относящиеся к эпохе верхнего палеолита и следы человека разумного. Кроме того, в этой так называемой "Бронзовой пещере" обнаружили поселение, относящееся к каменно-медной эпохе", - говорится в сообщении.

В работе экспедиции принимают участие палеоантропологи, палеонтологи, палинологи, геологи и археологи. Вместе с грузинскими специалистами на месте работают исследователи из Франции и США, а также до 50 грузинских студентов.

По предварительным оценкам, находки насчитывают более 50 тысяч лет. "Сам характер Цуцхватской пещеры, современные прогрессивные методы, материалы, хранящиеся в Национальном музее и пока еще не тронутые культурные слои этих памятников, дают уникальную возможность детально изучить жизнь неандертальцев, их поведение и отношения, возможную взаимосвязь с современным человеком. Мы также постараемся найти ответы на причины вымирания неандертальцев", - говорится в сообщении музея.

Изучение пещеры в Цуцхвати началось еще в 70-е годы XX века. На различных этажах пещеры, а всего их насчитывается 13, были найдены каменные орудия, относящиеся к эпохе среднего палеолита, а также кости и останки животных.

Исследовательские работы продолжились в 2003-2004 годах, однако основная часть пещеры не была изучена вплоть до 2016 года. Работы были возобновлены Национальным музеем Грузии в 2017 году в рамках проекта "Неандертальцы на Южном Кавказе".

 
 
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В ходе международной археологической экспедиции в одной из древних пещер на территории Западной Грузии - Цуцхватской пещере (Ткибульский муниципалитет, регион...
 
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