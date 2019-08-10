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Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые в воздухе! На полигоне «Брестский» завершился основной этап конкурса Армейских международных игр «Полярная звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военнослужащие сохраняют позицию лидера.
В течение 6 дней спецназовцы в полном снаряжении и боевой экипировке отработали ряд упражнений. В том числе групповое десантирование на точность с высоты в полторы тысячи метров.
Конкурс «Полярная звезда» впервые включён в программу Армейских игр. Состязаются в нем военные из Беларуси и России.
Алексей Попов, главный судья конкурса «Полярная звезда»:
12 августа – второй этап конкурса. Военнослужащие выполнят упражнения на фоне общей тактической обстановки. В 2019 году белорусы участвуют в 18 из 32 дисциплин АрМИ.
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Новости Беларуси. Первые в воздухе! На полигоне «Брестский» завершился основной этап конкурса Армейских международных игр «Полярная звезда», сообщили в...
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