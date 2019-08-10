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Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

11.08.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые в воздухе! На полигоне «Брестский» завершился основной этап конкурса Армейских международных игр «Полярная звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военнослужащие сохраняют позицию лидера.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

В течение 6 дней спецназовцы в полном снаряжении и боевой экипировке отработали ряд упражнений. В том числе групповое десантирование на точность с высоты в полторы тысячи метров.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

Конкурс «Полярная звезда» впервые включён в программу Армейских игр. Состязаются в нем военные из Беларуси и России.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

Алексей Попов, главный судья конкурса «Полярная звезда»:
В течение первого этапа проверялась как индивидуальная подготовка каждого бойца, так и выполнялись упражнения в составе всей группы. По итогам первого этапа на первое место вышла команда от Республики Беларусь, на втором месте – команда Российской Федерации. Но отрыв от первого места очень минимален, фактически 2-3 балла. Исходя из этого, можно понять, что уровень индивидуальной и групповой подготовки очень-очень высок.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

12 августа – второй этап конкурса. Военнослужащие выполнят упражнения на фоне общей тактической обстановки. В 2019 году белорусы участвуют в 18 из 32 дисциплин АрМИ.

Люди в материале: Алексей Попов
 
 
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Новости Беларуси. Первые в воздухе! На полигоне «Брестский» завершился основной этап конкурса Армейских международных игр «Полярная звезда», сообщили в...
 
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