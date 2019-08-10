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Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

11.08.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В бельгийском зоопарке у большой панды родилась двойня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты утверждают, что новорожденные абсолютно здоровы и чувствуют себя хорошо.

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

Стоит отметить, что у самки Фао Фао это не единственные детеныши – ее первенец появился на свет еще три года назад.

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Новости Бельгии. В бельгийском зоопарке у большой панды родилась двойня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты утверждают, что новорожденные...
 
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