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«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

11.08.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2019 года в Беларуси построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина этой цифры – энергоэффективные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

11 августа есть особый повод обратиться к этой теме – в Беларуси отмечают День строителя. Труд этих людей не остается незамеченным. Все, кто занят в отрасли – проектировщики, инженеры, рабочие – делают нашу жизнь комфортной. Разрабатываются новейшие строительные продукты, внедряются передовые технологические и архитектурные решения.

Поздравления представителям отрасли направил Президент Александр Лукашенко.

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2019 года в Беларуси построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина этой цифры – энергоэффективные...
 
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