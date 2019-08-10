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Дети так быстро растут. Гарри и Лиза Галкины примерили свадебные наряды
Источник материала: СТВ
Новости России. Внимание пользователей соцсетей привлекло новое фото детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.
Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящён Лизе и Гарри Галкиным. Лиза одета в пышное белое платье, а Гарри облачился в строгий чёрный костюм с бабочкой. Кроме того, само фото наводит на мысль, будто это картина.
Дети знаменитых артистов регулярно становятся предметом обсуждения. Недавно интерес пользователей соцсетей вызвало видео, на кадрах которого Гарри и Лиза танцуют «Калинку-малинку».
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Новости России. Внимание пользователей соцсетей привлекло новое фото детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте, который...
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