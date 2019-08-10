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Дети так быстро растут. Гарри и Лиза Галкины примерили свадебные наряды

11.08.2019 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Внимание пользователей соцсетей привлекло новое фото детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.

Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящён Лизе и Гарри Галкиным. Лиза одета в пышное белое платье, а Гарри облачился в строгий чёрный костюм с бабочкой. Кроме того, само фото наводит на мысль, будто это картина.

Дети так быстро растут. Гарри и Лиза Галкины примерили свадебные наряды
Фото: instagram.com/garry.liza_galkiny

Дети знаменитых артистов регулярно становятся предметом обсуждения. Недавно интерес пользователей соцсетей вызвало видео, на кадрах которого Гарри и Лиза танцуют «Калинку-малинку».

Посмотреть ролик можно здесь.

Люди в материале: Елизавета Галкина, Гарри Галкин
 
 
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Новости России. Внимание пользователей соцсетей привлекло новое фото детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте, который...
 
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