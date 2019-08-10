ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» разгромно проиграло узбекскому клубу

11.08.2019 16:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» крайне неудачно начало предсезонку, заняв на Кубке губернатора Нижегородской области последнее место, разгромно уступив в последнем матче команде из Ташкента «Хумо» 1:5.

У минчан игра не заладилась сразу, они пропустили шайбу уже на первой минуте первого периода от Пепеляева, на 12-й минуте успех ташкентцев закрепил Пепеляев.

Второй период также был отдан «Хумо» — они забили сразу три шайбы. Дважды отличился Григоренко, еще один раз Здунов. Из них два гола были пропущены, когда минчане играли в меньшинстве. По окончании периода у «зубров» прошла смена голкиперов — Толопило вышел вместо Кульбакова.

В последнем игровом отрезке Павлович забил «шайбу почета». Итоговый разрыв мог бы быть и меньше, но буллит не реализовал Дроздов.


Отметим, в Нижнем Новгороде у команды из Минска было 16 человек на пробных контрактах, из которых половина — это недавние игроки юношеской и молодежной сборных, впервые выступавшие на таком уровне.

Интересно, что на старте турнира «зубры» легко победили «Хумо» со счетом 6:3, но затем уступили сначала одноклубникам из Москвы — 1:4, а вчера их разгромило нижегородское «Торпедо» — 2:6.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» крайне неудачно начало предсезонку, заняв на Кубке губернатора Нижегородской области последнее место, разгромно уступив в последнем матче...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Стоўбцамі ДАІ зладзіла пагоню са стральбой за п'яным кіроўцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика