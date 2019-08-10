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Минское «Динамо» разгромно проиграло узбекскому клубу
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» крайне неудачно начало предсезонку, заняв на Кубке губернатора Нижегородской области последнее место, разгромно уступив в последнем матче команде из Ташкента «Хумо» 1:5.
У минчан игра не заладилась сразу, они пропустили шайбу уже на первой минуте первого периода от Пепеляева, на 12-й минуте успех ташкентцев закрепил Пепеляев.
Второй период также был отдан «Хумо» — они забили сразу три шайбы. Дважды отличился Григоренко, еще один раз Здунов. Из них два гола были пропущены, когда минчане играли в меньшинстве. По окончании периода у «зубров» прошла смена голкиперов — Толопило вышел вместо Кульбакова.
В последнем игровом отрезке Павлович забил «шайбу почета». Итоговый разрыв мог бы быть и меньше, но буллит не реализовал Дроздов.
Отметим, в Нижнем Новгороде у команды из Минска было 16 человек на пробных контрактах, из которых половина — это недавние игроки юношеской и молодежной сборных, впервые выступавшие на таком уровне.
Интересно, что на старте турнира «зубры» легко победили «Хумо» со счетом 6:3, но затем уступили сначала одноклубникам из Москвы — 1:4, а вчера их разгромило нижегородское «Торпедо» — 2:6.
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Минское «Динамо» крайне неудачно начало предсезонку, заняв на Кубке губернатора Нижегородской области последнее место, разгромно уступив в последнем матче...
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