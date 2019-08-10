Минское «Динамо» разгромно проиграло узбекскому клубу

У минчан игра не заладилась сразу, они пропустили шайбу уже на первой минуте первого периода от Пепеляева, на 12-й минуте успех ташкентцев закрепил Пепеляев.





Второй период также был отдан «Хумо» — они забили сразу три шайбы. Дважды отличился Григоренко, еще один раз Здунов. Из них два гола были пропущены, когда минчане играли в меньшинстве. По окончании периода у «зубров» прошла смена голкиперов — Толопило вышел вместо Кульбакова.





В последнем игровом отрезке Павлович забил «шайбу почета». Итоговый разрыв мог бы быть и меньше, но буллит не реализовал Дроздов.







