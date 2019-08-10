На Храмовой горе в Иерусалиме произошла стычка мусульман и евреев

Как поясняет издание, 11 августа более 80 тыс. мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама (по-арабски — Ид аль-Адха). Для предотвращения возможных беспорядков полиция на некоторое время закрыла вход пришедшим на гору евреям. Тем не менее, уточняет Jerusalem Post, мусульмане «физически» противостояли ожидавшим разрешения на вход, после чего в ситуацию вмешалась полиция.





Сотрудники правоохранительных органов с применением оглушающих гранат взяли территорию штурмом, расчистили ее от толпы мусульман и пустили на гору евреев. В столкновениях пострадали четверо полицейских и несколько евреев и мусульман.





Кроме того, на странице армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в день праздника «вооруженный террорист» из Газы подошел к границе с Израилем и начал стрелять по военнослужащим, которые открыли ответный огонь. Jerusalem Post уточняет, что нападавший был убит. Это третий подобный инцидент на границе за последние 10 дней.

