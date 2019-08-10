Белорусские предприятия продали крупнейшую сумму валюты за 60 месяцев

Для сравнения: в июле 2018-го нетто-продажа валюты белорусскими предприятиями была равна 245,3 млн USD. Сальдо операций с валютой в пользу банков объясняется уплатой квартальных налогов, которая в Беларуси выпадает на январь, апрель, июль и октябрь. Всего за 7 месяцев 2019 года предприятия-резиденты продали банкам на чистой основе 414,7 млн USD в эквиваленте. В аналогичном периоде 2018 года наблюдалась чистая покупка валюты предприятиями на сумму 233,3 млн USD.

Получается, что теперь компании развернулись «лицом» к властям и позволили тем скупать валюту для поддержания ЗВР. Согласно комментариям о состоянии резервов в 2019 году Нацбанк не был чистым покупателем валюты только в январе. Под другим углом на валютном рынке действует население. Граждане пока остаются нетто-продавцами валюты, но по мере роста реальных доходов их вклад падает. За июль физлица продали банкам 135,6 млн USD наличной валюты на чистой основе (167,2 млн USD годом ранее). Общая продажа валюты в наличной форме за 7 месяцев составила 857,3 млн USD (против 1,205 млрд USD в 2018-м). В безналичном сегменте белорусы покупают валюту у банков.









Вот и в июле-2019 чистая покупка достигла 68,7 млн USD (41,1 млн USD в июле-2018). За январь-июль 2019-го граждане приобрели по безналу 468 млн USD (281,5 млн USD за идентичный период в 2018-м). В целом по налу и безналу чистая продажа валюты за июль 2019 года составила 66,9 млн USD (126,1 млн USD в 2018 году). С начала 2019-го чистая реализация валюты банкам достигла 389,3 млн USD (923,1 млн USD за 7 месяцев 2018-го). Выходит, что в текущем году предприятия и население поменялись местами. Если раньше основным поставщиком валюты были физлица, то ныне ведущая роль в спасении ЗВР закрепилась за организациями-резидентами. Вместе взятые компании и граждане сдали банкам 353,2 млн USD валюты за июль-2019 (371,4 млн USD годом ранее). За 7 месяцев чистая продажа валюты всеми резидентами страны составила 804 млн USD (689,8 млн USD в 2018-м).





Следующие квартальные налоги предстоят в октябре. Поэтому крупная продажа валюты банкам организациями возможна в случае привлечения властями или госпредприятиями больших займов за рубежом. Подходящий вариант для августа – средства от размещения суверенных облигаций в России на 10 млрд RUB. Техническая продажа этих бумаг должна была состояться 7 августа.