Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу акций протеста на YouTube

В Роскомнадзоре объяснили, что «ряд структур», имеющих ютьюб-каналы, «приобретают у YouTube рекламные инструменты», например, пуш-уведомления, «с целью распространения информации» о незаконных акция. Уведомления «поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на каналы данных структур».





Если Google не примет меры, это «будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства» и Россия «оставляет за собой право на адекватную реакцию».







