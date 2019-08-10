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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу акций протеста на YouTube
Источник материала: Партизан
Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием не допускать рекламу несанкционированных массовых мероприятий в YouTube, сообщается на
В Роскомнадзоре объяснили, что «ряд структур», имеющих ютьюб-каналы, «приобретают у YouTube рекламные инструменты», например, пуш-уведомления, «с целью распространения информации» о незаконных акция. Уведомления «поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на каналы данных структур».
Если Google не примет меры, это «будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства» и Россия «оставляет за собой право на адекватную реакцию».
Одновременно заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам и председатель временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что «наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий», включая YouTube, «для фактического манипулирования гражданами России», пришедшими на проспект Сахарова.
В Госдуме на этой неделе создали комиссию из-за «вмешательства в российские выборы». В Совете Федерации созвали внеочередное заседание.
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Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием не допускать рекламу несанкционированных массовых мероприятий в YouTube, сообщается на сайте ведомства.
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