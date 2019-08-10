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Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом
Источник материала: Партизан
В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами.
Об этом сообщил представитель киностудии Universal Pictures, передает ТАСС.
В студии отметили, что сейчас «не время показывать фильм».
Поклонники фильма отметили, что студия могла принять такое решение после твита президента Дональда Трампа о влиянии киноиндустрии на распространение массовых расстрелов.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере раскритиковал Голливуд.
По его словам, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.
«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!» — заявил Трамп.
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В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами.
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