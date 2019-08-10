Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом









Об этом сообщил представитель киностудии Universal Pictures, передает ТАСС.





В студии отметили, что сейчас «не время показывать фильм».





Поклонники фильма отметили, что студия могла принять такое решение после твита президента Дональда Трампа о влиянии киноиндустрии на распространение массовых расстрелов.





Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере раскритиковал Голливуд.

По его словам, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.





«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!» — заявил Трамп.