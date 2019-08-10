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Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом

11.08.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами.



Об этом сообщил представитель киностудии Universal Pictures, передает ТАСС.

В студии отметили, что сейчас «не время показывать фильм».

Поклонники фильма отметили, что студия могла принять такое решение после твита президента Дональда Трампа о влиянии киноиндустрии на распространение массовых расстрелов.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере раскритиковал Голливуд. 
По его словам, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!» — заявил Трамп.
 
 
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В США отменили премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев стрельбы с жертвами.
 
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