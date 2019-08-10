Плюс $105 млн, падение акций и рука Трампа. EPAM опубликовал новый отчёт

Основные цифры

$105,9 млн — рост выручки за второй квартал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

$72,9 млн — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на $18,6 млн или на 34,4% больше, чем во втором квартале 2018 года; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США.

$92,6 млн — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Больше, чем аналогичный период в 2018 году, на $20,3 млн или на 28,0%.

Не менее 23% — прогнозируемый рост выручки по итогам 2019 года;

Не менее $579 млн — прогнозируемая выручка за третий квартал;

33100 специалистов — численность производственного персонала EPAM. За второй квартал она увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.













Акции падают, но не из-за EPAM

Акции EPAM в конце июля, перед публикацией квартального отчета, взлетели до $200,82 за штуку. А потом в начале августа упали до $173,18. Почему?





— 1 августа Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что США введут 10% пошлины на китайские товары (Объём экспорта Китая в США, на который распространятся эти пошлины, оценивается в $300 млрд. — Прим. ред). Рынок дёрнулся весь. Все начали продавать — и акции упали соответственно. Падение котировок EPAM не имеет никакого отношения к EPAM. Была массовая распродажа на фондовом рынке американских бумаг, — объясняет бизнесмен и инвестор Кирилл Голуб.













Сегодня акции EPAM снова показывают стабильный рост — $188.95 за акцию или +4.67%.





здесь . Подробнее отчёт можно посмотреть



