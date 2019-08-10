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Плюс $105 млн, падение акций и рука Трампа. EPAM опубликовал новый отчёт
Источник материала: Партизан
Во втором квартале 2019 года EPAM заработал $551,6 млн выручки. На 23,8% больше, чем аналогичный показатель во втором квартале 2018 года, говорится в
Основные цифры
Акции падают, но не из-за EPAM
Акции EPAM в конце июля, перед публикацией квартального отчета, взлетели до $200,82 за штуку. А потом в начале августа упали до $173,18. Почему?
— 1 августа Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что США введут 10% пошлины на китайские товары (Объём экспорта Китая в США, на который распространятся эти пошлины, оценивается в $300 млрд. — Прим. ред). Рынок дёрнулся весь. Все начали продавать — и акции упали соответственно. Падение котировок EPAM не имеет никакого отношения к EPAM. Была массовая распродажа на фондовом рынке американских бумаг, — объясняет бизнесмен и инвестор Кирилл Голуб.
Сегодня акции EPAM снова показывают стабильный рост — $188.95 за акцию или +4.67%.
Подробнее отчёт можно посмотреть
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Во втором квартале 2019 года EPAM заработал $551,6 млн выручки. На 23,8% больше, чем аналогичный показатель во втором квартале 2018 года, говорится в отчёте. Это на два...
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