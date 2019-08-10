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Плюс $105 млн, падение акций и рука Трампа. EPAM опубликовал новый отчёт

11.08.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во втором квартале 2019 года EPAM заработал $551,6 млн выручки. На 23,8% больше, чем аналогичный показатель во втором квартале 2018 года, говорится в отчёте. Это на два миллиона больше, чем прогнозировала компания в предыдущем отчёте в мае. Акции EPAM сначала упали, а потом снова начали расти.

Основные цифры

  • $105,9 млн — рост выручки за второй квартал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года; 
  • $72,9 млн — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на $18,6 млн или на 34,4% больше, чем во втором квартале 2018 года; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США.
  • $92,6 млн — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Больше, чем аналогичный период в 2018 году, на $20,3 млн или на 28,0%.
  • Не менее 23% — прогнозируемый рост выручки по итогам 2019 года; 
  • Не менее $579 млн — прогнозируемая выручка за третий квартал;
  • 33100 специалистов — численность производственного персонала EPAM. За второй квартал она увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Акции падают, но не из-за EPAM

Акции EPAM в конце июля, перед публикацией квартального отчета, взлетели до $200,82 за штуку. А потом в начале августа упали до $173,18. Почему?

— 1 августа Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что США введут 10% пошлины на китайские товары (Объём экспорта Китая в США, на который распространятся эти пошлины, оценивается в $300 млрд. — Прим. ред). Рынок дёрнулся весь. Все начали продавать — и акции упали соответственно. Падение котировок EPAM не имеет никакого отношения к EPAM. Была массовая распродажа на фондовом рынке американских бумаг, — объясняет бизнесмен и инвестор Кирилл Голуб.



Сегодня акции EPAM снова показывают стабильный рост — $188.95 за акцию или +4.67%.

Подробнее отчёт можно посмотреть здесь
 
 
Ссылка на источник 31
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Во втором квартале 2019 года EPAM заработал $551,6 млн выручки. На 23,8% больше, чем аналогичный показатель во втором квартале 2018 года, говорится в отчёте. Это на два...
 
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