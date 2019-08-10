Юные «робинзоны»: под Минском открыли палаточный лагерь только для мальчиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открыли палаточный лагерь , который посещают только мальчики. Здесь они отдыхают от городской суеты, каждое утро обливаются водой, занимаются физической культурой. Чему еще обучают будущих мужчин, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

В этом лагере только мальчики. Некоторым всего 11, а они уже, как настоящие бойцы, проходят испытания на прочность.



«Я очень сильно боюсь холодную воду, но я это преодолел. Мы здесь каждый день окунаемся, в любую погоду. Мне это очень нравится», – сказал воспитанник Марк Литвинчук.



«Здесь можно в баню сходить, ножи пометать, из лука пострелять», – рассказал воспитанник Павел Монахов.

Ребят здесь учат не только преодолевать себя, но и мыть посуду. Казалось бы, простой навык, но многие в обычной жизни этого не делают. Сегодня чрезмерно опекают детей, считают авторы проекта. И это вредит воспитанию мальчиков.



«Мы хотим предложить мужское общение, мужской мир, мужскую реальность. С трудностями, с дождиком, со сном на твердом полу, со спортивными состязаниями», – пояснил руководитель смены Дмитрий Шуканов.

Марьян Писарев в лагере второй раз. И точно знает, что должен уметь мужчина.



«Он должен разжигать костры, дрова колоть, мыть посуду, не быть привередливым, есть все, что дают, и в свободное время заниматься чем-то полезным», – сказал мальчик.

Компьютеров в лесу нет, телефоны тоже под запретом. С родителями держат связь вожатые. И каждый день для мам и пап готовят фото- и видео отчеты.

Меню в палаточном лагере специальное: котлеты и сосиски из овощей, каши, рыба.

«Если мальчики три раза в день вот таким образом кушают, они становятся очень сильными, целеустремленными, терпеливыми», – отметил основатель проекта Евгений Исаченко.

За лето лагерь посещают 350 человек. Смена длится неделю. Ребята, которым исполнилась 15, могут продлить каникулы в палаточном городке, но уже в роли помощников вожатых.

Проект работает четвертый год. За это время в лагере побывали ребята из России, Италии и Испании.