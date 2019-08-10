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Юные «робинзоны»: под Минском открыли палаточный лагерь только для мальчиков

11.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открыли палаточный лагерь, который посещают только мальчики. Здесь они отдыхают от городской суеты, каждое утро обливаются водой, занимаются физической культурой. Чему еще обучают будущих мужчин, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

В этом лагере только мальчики. Некоторым всего 11, а они уже, как настоящие бойцы, проходят испытания на прочность.
  
«Я очень сильно боюсь холодную воду, но я это преодолел. Мы здесь каждый день окунаемся, в любую погоду. Мне это очень нравится», – сказал воспитанник Марк Литвинчук.
  
«Здесь можно в баню сходить, ножи пометать, из лука пострелять», – рассказал воспитанник Павел Монахов.

Ребят здесь учат не только преодолевать себя, но и мыть посуду. Казалось бы, простой навык, но многие в обычной жизни этого не делают. Сегодня чрезмерно опекают детей, считают авторы проекта. И это вредит воспитанию мальчиков.
  
«Мы хотим предложить мужское общение, мужской мир, мужскую реальность. С трудностями, с дождиком, со сном на твердом полу, со спортивными состязаниями», – пояснил руководитель смены Дмитрий Шуканов.

Марьян Писарев в лагере второй раз. И точно знает, что должен уметь мужчина. 
  
«Он должен разжигать костры, дрова колоть, мыть посуду, не быть привередливым, есть все, что дают, и в свободное время заниматься чем-то полезным», – сказал мальчик. 

Компьютеров в лесу нет, телефоны тоже под запретом. С родителями держат связь вожатые. И каждый день для мам и пап готовят фото- и видео отчеты. 

Меню в палаточном лагере специальное: котлеты и сосиски из овощей, каши, рыба. 

«Если мальчики три раза в день вот таким образом кушают, они становятся очень сильными, целеустремленными, терпеливыми», – отметил основатель проекта Евгений Исаченко. 

За лето лагерь посещают 350 человек. Смена длится неделю. Ребята, которым исполнилась 15, могут продлить каникулы в палаточном городке, но уже в роли помощников вожатых. 

Проект работает четвертый год. За это время в лагере побывали ребята из России, Италии и Испании. 



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Здесь они отдыхают от городской суеты, каждое утро обливаются водой, занимаются физической культурой.
 
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