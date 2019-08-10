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Юные «робинзоны»: под Минском открыли палаточный лагерь только для мальчиков
11.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском открыли палаточный
В этом лагере только мальчики. Некоторым всего 11, а они уже, как настоящие бойцы, проходят испытания на прочность.
Ребят здесь учат не только преодолевать себя, но и мыть посуду. Казалось бы, простой навык, но многие в обычной жизни этого не делают. Сегодня чрезмерно опекают детей, считают авторы проекта. И это вредит воспитанию мальчиков.
Марьян Писарев в лагере второй раз. И точно знает, что должен уметь мужчина.
Компьютеров в лесу нет, телефоны тоже под запретом. С родителями держат связь вожатые. И каждый день для мам и пап готовят фото- и видео отчеты.
Меню в палаточном лагере специальное: котлеты и сосиски из овощей, каши, рыба.
«Если мальчики три раза в день вот таким образом кушают, они становятся очень сильными, целеустремленными, терпеливыми», – отметил основатель проекта Евгений Исаченко.
За лето лагерь посещают 350 человек. Смена длится неделю. Ребята, которым исполнилась 15, могут продлить каникулы в палаточном городке, но уже в роли помощников вожатых.
Проект работает четвертый год. За это время в лагере побывали ребята из России, Италии и Испании.
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Здесь они отдыхают от городской суеты, каждое утро обливаются водой, занимаются физической культурой.
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