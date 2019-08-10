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Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим

11.08.2019 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим
Фото из открытых источников

Ремонтные работы на участках кольцевой дороги Минска с этой недели переведены в круглосуточный режим, чтобы к началу учебного года осталось доделать только незначительные детали. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.

Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим Любые дОроги дорОги. Когда залатают все ямы?

«Кроме трех основных участков на Минской кольцевой автомобильной дороге - на 3-м, 12-м и 25-м км, у нас еще много других, где ведем работы. Причем с этой недели перевели их в круглосуточный режим. Работ много, поэтому хотим выполнить максимальный объем в благоприятный период», - сказал Александр Дорохович.

Рост автомобилепотока ожидается с 1 сентября - к этому сроку и планируется завершить замену асфальтобетонного покрытия и ремонт стыков. Сама реконструкция трех участков кольцевой идет по своему графику, пишет БЕЛТА. Всего на МКАД 36 мостов и путепроводов, работы одновременно ведутся не менее чем на десяти из них.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего на МКАД 36 мостов и путепроводов, работы одновременно ведутся не менее чем на десяти из них.
 
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