Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим

Ремонтные работы на участках кольцевой дороги Минска с этой недели переведены в круглосуточный режим, чтобы к началу учебного года осталось доделать только незначительные детали. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.
«Кроме трех основных участков на Минской кольцевой автомобильной дороге - на 3-м, 12-м и 25-м км, у нас еще много других, где ведем работы. Причем с этой недели перевели их в круглосуточный режим. Работ много, поэтому хотим выполнить максимальный объем в благоприятный период», - сказал Александр Дорохович.
Рост автомобилепотока ожидается с 1 сентября - к этому сроку и планируется завершить замену асфальтобетонного покрытия и ремонт стыков. Сама реконструкция трех участков кольцевой идет по своему графику, пишет