Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим

Источник материала: Аргументы и факты

Ремонтные работы на участках кольцевой дороги Минска с этой недели переведены в круглосуточный режим, чтобы к началу учебного года осталось доделать только незначительные детали. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.

«Кроме трех основных участков на Минской кольцевой автомобильной дороге - на 3-м, 12-м и 25-м км, у нас еще много других, где ведем работы. Причем с этой недели перевели их в круглосуточный режим. Работ много, поэтому хотим выполнить максимальный объем в благоприятный период», - сказал Александр Дорохович.