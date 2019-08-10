Ученые объяснили, почему желающим похудеть не помогут бассейн и велосипед

Источник материала: Ежедневник



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В исследовании, опубликованном в PLOS Genetics, они определили шесть конкретных видов физической активности, которые действительно помогают при генетической предрасположенности к полноте.

Показатели ожирения неуклонно растут во всем мире – сегодня им страдает 13% населения Земли. Избыточный вес влияет на здоровье, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и других проблем. Кроме того, есть доказательства негативного воздействия ожирения на мозг, сообщает Медпортал .

Исследователи воспользовались базой данных тайваньского БиоБанка (18424 взрослых китайцев ханьского происхождения в возрасте от 30 до 70 лет). Они выяснили, что при предрасположенности к ожирению лучшими способами снижения индекса массы тела (ИМТ) являются регулярные бег трусцой, альпинизм, пешие прогулки, спортивная ходьба, танцы (по «международному стандарту») и длительные практики йоги.

Помимо ИМТ, для создания более полной картины, команда рассмотрела четыре других показателя ожирения: процент жира в организме, окружность талии, окружность бедер и отношение талии к бедрам. Согласно полученным данным, наиболее эффективным способом противодействия «генам ожирения» оказался регулярный бег трусцой (30 минут три раза в неделю).

«Предыдущие исследования показали, что выполнение регулярных физических упражнений может снизить генетическое влияние на ИМТ. Тем не менее, в нескольких исследованиях изучался процент жира в организме. Эти показатели ожирения даже более важны для здоровья, чем ИМТ», – отметили исследователи.

А вот некоторые другие популярные виды физической активности оказались не столь эффективными при генетическом риске ожирения. Так, езда на велосипеде, растяжка, плавание, по мнению ученых, не так результативны из-за меньшего расхода энергии.

Особо отмечено, что занятия в холодной воде (плавание) могут спровоцировать голод и, соответственно, привести к повышению аппетита.

Как показало исследование, наличие генетической предрасположенности к ожирению не означает неизбежности ожирения – правильные виды активности и ее регулярность могут противостоять «генетическому коду».