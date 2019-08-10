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Самое смешное в байнете за неделю. 5 – 11 августа
Источник материала: KYKY>
Пришло воскресенье – значит, самое время вспомнить, что случилось в Беларуси за прошедшую неделю. Но вспоминать мы будем выборочно! Никакого негатива, только позитив – смотрите, о чем шутили беларусы в социальных сетях в первую неделю августа.
Активист и блогер Эдуард Пальчис решил переквалифицироваться в сводника.
И рассказал, что ждет потенциальную спутницу медиа-аналитика, журналиста и политолога Франака Вячорки
А теперь к мемам от активиста и блогера Антона Мотолько:
Решил пошутить и блогер Максим Пушкин:
О чем смеялись другие блогеры, паблики и обычные земные люди в Twittr`e:
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