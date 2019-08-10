Самое смешное в байнете за неделю. 5 – 11 августа

Источник материала: KYKY

Пришло воскресенье – значит, самое время вспомнить, что случилось в Беларуси за прошедшую неделю. Но вспоминать мы будем выборочно! Никакого негатива, только позитив – смотрите, о чем шутили беларусы в социальных сетях в первую неделю августа.

Twitter

Активист и блогер Эдуард Пальчис решил переквалифицироваться в сводника.

Подписываешься на Пальчиса. Ожидание: первым узнаешь, когда кровавый режим зашатается.

Реальность: филиал 'Давай поженимся'. https://t.co/WV19g3ozKl — Yanka Syulzhin (@YankaSyulzhin) August 7, 2019

И рассказал, что ждет потенциальную спутницу медиа-аналитика, журналиста и политолога Франака Вячорки

Плюсы выхода замужа за Франака:



1. Со свадьбой в твиттере поздравит Трамп

2. Не надо будет платить за свадебное видео, так как всё сделает @svaboda . И инфографику с фактами о вас тоже

3. На его мальчишнике не будет никаких стриптизёрш, только парни с ноутами (из ЦРУ). https://t.co/RSdtOFPLiE — Eduard Palchys (@1863x) August 8, 2019

А теперь к мемам от активиста и блогера Антона Мотолько:

Решил пошутить и блогер Максим Пушкин:

О чем смеялись другие блогеры, паблики и обычные земные люди в Twittr`e: