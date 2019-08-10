ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое смешное в байнете за неделю. 5 – 11 августа

11.08.2019 16:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Пришло воскресенье – значит, самое время вспомнить, что случилось в Беларуси за прошедшую неделю. Но вспоминать мы будем выборочно! Никакого негатива, только позитив – смотрите, о чем шутили беларусы в социальных сетях в первую неделю августа. 

Twitter 

Активист и блогер Эдуард Пальчис решил переквалифицироваться в сводника. 

И рассказал, что ждет потенциальную спутницу медиа-аналитика, журналиста и политолога Франака Вячорки 

Новости дня
Новости разные
 
Ремонтные работы на участках МКАД переведены в круглосуточный режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • брачиалини сумки каталог вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика