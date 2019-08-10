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Теплая погода без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 августа

11.08.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Теплая погода без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 августа
Фото из открытых источников

Теплая погода без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 августа Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?
В понедельник, 12 августа, в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет ночью слабый, днем юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, местами - 9-11 градусов выше нуля. В середине дня будет плюс 23-29 градусов, по Брестской области в отдельных районах - 30-31 градус тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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