Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, местами - 9-11 градусов выше нуля. В середине дня будет плюс 23-29 градусов, по Брестской области в отдельных районах - 30-31 градус тепла.
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Теплая погода без существенных осадков ожидается в Беларуси 12 августа
11.08.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, местами - 9-11 градусов выше нуля. В середине дня будет плюс 23-29 градусов, по Брестской области в отдельных районах - 30-31 градус тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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