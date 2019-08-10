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После выхода из ЕС Великобритания будет применять законодательную поправку, аналогичную "акту Магнитского"

11.08.2019 16:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

После завершения процедуры Brexit Лондон, вернувший контроль над правоприменением в области санкций, сможет использовать законодательную поправку, аналогичную "акту Магнитского", написал в статье для издания The Sunday Telegraph глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы покинем ЕС и восстановим контроль над нашими собственными правилами введения санкций, наше правительство будет применять поправки "Магнитского" к санкционному закону Соединенного Королевства", - отметил министр.

"Это означает, что нарушители прав человек, где бы то ни было в мире, столкнутся с последствиями их действий: их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы будем гарантировать, что глобальная Британия это не безопасное убежище для тех, кто извлекает выгоду из мучений других", - пояснил Рааб.

Палата общин парламента Великобритании в мае 2018 года приняла поправку к законопроекту о санкциях, которая аналогична "акту Магнитского" и направлена против нарушителей прав человека, сообщают британские СМИ. Данная поправка, в частности, подразумевает раскрытие до 2020 года информации о тех, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.

В США "Акт Магнитского" был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном и вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон, назван именем аудитора Сергея Магнитского, который 16 ноября 2009 года он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Представители фонда "Хермитидж капитал", где он работал, утверждают, что смерть юриста стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Американский закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Документ распространяется и на лиц из других стран, ответственных, как считают американские власти, за серьезные нарушения прав человека.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры. "Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал В.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.

 
 
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После завершения процедуры Brexit Лондон, вернувший контроль над правоприменением в области санкций, сможет использовать законодательную поправку, аналогичную...
 
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