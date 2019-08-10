Намаз и угощения: как Курбан-байрам отмечают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мечеть в Минске не смогла вместить всех желающих совершить праздничный намаз в Курбан-байрам. Верующие молились на улице, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Несмотря на ранний час и непогоду, к Соборной мечети в Минске не подъехать. Чтобы вознести молитву Всевышнему, здесь собрались сотни мусульман.

Минскую соборную мечеть сами верующие называют выстраданной и долгожданной. Строили ее 10 лет при поддержке сразу двух президентов – Беларуси и Турции. Сегодня это самый большой мусульманский храм в Беларуси. Одновременно в ней могут молиться 750 человек.

За прощением мусульмане обращаются к богу во время праздничного намаза.

«Это второй праздник в году. Он считается великим. Велик тем, что в последний месяц мусульманского лунного календаря, Зуль-хиджа, 10 дней являются самыми благодатными для совершения поклонения Всевышнему. Для того чтобы замолить свои грехи, очистить души», – говорит муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

После богослужения и проповеди – торжественное застолье. Всех пришедших угощают пловом, лепешками и сладостями. По традиции одну треть следует оставить себе, вторую раздать как милостыню, а оставшимся угостить семью.

Курбан-байрам считается благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям.