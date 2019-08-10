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«Ухожу в монастырь». После инцидента с Фадеевым Наргиз собралась оставить сцену

11.08.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Певица Наргиз заявила о своём намерении уйти в монастырь. Такая информация появилась у артистки в Instagram-аккаунте.

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь! Кто со мной?», – написала исполнительница.

Такие мысли появились у Наргиз после того, как продюсер Максим Фадеев прекратил с ней сотрудничество и запретил исполнять свои песни. Всего это 21 композиция, которая была создана за пять лет совместной деятельности. В результате этого певице пришлось сообщить своим поклонникам, что она не сможет выступить на запланированных концертах.

«Ухожу в монастырь». После инцидента с Фадеевым Наргиз собралась оставить сцену
Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Пока исполнительница пытается привлечь внимание Фадеева, чтобы узнать причину его действий, продюсер хранит молчание. Почти.

«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!»,написал Фадеев на своей странице в Instagram цитату из книги «Мне тебя обещали», автором которой является Эльчин Сафарли.

«Люди перестали бороться за отношения»: Эльчин Сафарли о том, что счастье не любит тишину и почему не надо говорить женщинам о любви

Примерно такими же словами поклонники Наргиз поддерживают певицу и советуют ей не падать духом.

О расторжении контракта между Фадеевым и Наргиз, а также об отмене гастрольного тура исполнительницы стало известно несколько дней назад.

« Я непременно встречусь с вами!» (подробнее здесь).

Люди в материале: Наргиз, Максим Фадеев, Эльчин Сафарли
 
 
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Новости России. Певица Наргиз заявила о своём намерении уйти в монастырь. Такая информация появилась у артистки в Instagram-аккаунте. «В связи со сложившимся...
 
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