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Под Столбцами 40-летний водитель ВАЗа пытался скрыться от сотрудников ГАИ

11.08.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 августа во втором часу ночи в Столбцовском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя.

Как сообщает МВД Беларуси, о нетрезвом водителе машины «ВАЗ-21053» правоохранителям стало известно от очевидца. Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил указанный автомобиль и потребовал у водителя остановить транспортное средство. После этого автомобиль ускорился, двигаясь в сторону трассы М1.

Пытаясь оторваться от преследователей, нарушитель агрессивно маневрировал, выезжал на обочину и повернул в неположенном месте. Поскольку водитель не собирался останавливаться, правоохранители предупредили его о своём намерении воспользоваться табельным оружием, а затем дважды выстрелили в воздух. Однако это не произвело должного эффекта.

Тогда сотрудники милиции повредили выстрелами заднее левое колесо преследуемого автомобиля. После этого машина остановилась, а её нетрезвый водитель был задержан. В отношении 40-летнего минчанина составлены административные протоколы.

На неделе правоохранителям пришлось преследовать ещё одного нарушителя.

В Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников ГАИ и оказался в кювете – подробнее здесь.  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 11 августа во втором часу ночи в Столбцовском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя. Как сообщает МВД Беларуси, о...
 
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