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Под Столбцами 40-летний водитель ВАЗа пытался скрыться от сотрудников ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 августа во втором часу ночи в Столбцовском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя.
Как
Пытаясь
Тогда сотрудники милиции повредили выстрелами заднее левое колесо преследуемого автомобиля. После этого машина остановилась, а её нетрезвый водитель был задержан. В отношении 40-летнего минчанина составлены административные протоколы.
На неделе правоохранителям пришлось преследовать ещё одного нарушителя.
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Новости Беларуси. 11 августа во втором часу ночи в Столбцовском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя. Как сообщает МВД Беларуси, о...
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