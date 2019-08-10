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В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок

11.08.2019 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании машина врезалась в террасу бара. Пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок

Среди них – четырехлетняя девочка. С серьезными травмами её госпитализировали с помощью вертолета.

Авария произошла в городе Жирона на востоке страны. По неустановленной пока причине водитель легковой машины не справился с управлением и протаранил террасу.

В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок

Признаков опьянения правоохранители у него не обнаружили. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Новости Испании. В Испании машина врезалась в террасу бара. Пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – четырехлетняя...
 
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