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В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Испании. В Испании машина врезалась в террасу бара. Пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – четырехлетняя девочка. С серьезными травмами её госпитализировали с помощью вертолета.
Авария произошла в городе Жирона на востоке страны. По неустановленной пока причине водитель легковой машины не справился с управлением и протаранил террасу.
Признаков опьянения правоохранители у него не обнаружили. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Новости Испании. В Испании машина врезалась в террасу бара. Пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – четырехлетняя...
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