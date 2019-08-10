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В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

11.08.2019 16:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

В этот момент на арене никого не было: ни зрителей, ни футболистов, ни персонала. Причина обрушения пока неизвестна.

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

Расследованием инцидента занимаются следователи. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

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Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот момент на арене никого не было: ни зрителей,...
 
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