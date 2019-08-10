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В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот момент на арене никого не было: ни зрителей, ни футболистов, ни персонала. Причина обрушения пока неизвестна.
Расследованием инцидента занимаются следователи. Предполагается, что обрушение могло произойти из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.
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Новости Нидерландов. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот момент на арене никого не было: ни зрителей,...
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