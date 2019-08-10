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В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане

11.08.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Стрельба в пригороде Осло. В одной из мечетей неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погиб один человек.

В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане

Молодой человек начал стрелять в здании. Однако люди смогли сами задержать нападавшего ещё до прибытия полиции. На месте происшествия продолжают работать правоохранители и бригады скорой помощи.

В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане

В полиции утверждают, что преступник действовал один. Его мотивы выясняются.

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Новости Норвегии. Стрельба в пригороде Осло. В одной из мечетей неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения...
 
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