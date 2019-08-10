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В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. Стрельба в пригороде Осло. В одной из мечетей неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погиб один человек.
Молодой человек начал стрелять в здании. Однако люди смогли сами задержать нападавшего ещё до прибытия полиции. На месте происшествия продолжают работать правоохранители и бригады скорой помощи.
В полиции утверждают, что преступник действовал один. Его мотивы выясняются.
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Новости Норвегии. Стрельба в пригороде Осло. В одной из мечетей неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения...
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