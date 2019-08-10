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Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пьяный водитель фуры задержан в Минске во время рейда ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок поступил от неравнодушных граждан.
К моменту прибытия инспекторов мужчина спал в кабине авто. Причем на грузовике были видны явные следы ДТП: поврежден кузов. А сам водитель травмирован.
Но, как оказалось, это с аварией не связана. В неадекватном состоянии тот просто ударился о внутреннюю панель фуры. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
– Отрицаете, что находитесь в нетрезвом состоянии?
Владимир Калиниченко, инспектор ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска:
В профилактический рейд сотрудники ГАИ отправились в связи с проведением накануне в Минске сразу два крупных фестиваля. Особое внимание инспекторы уделили проверке байкеров и арендаторов каршеринговых авто.
За полгода в стране было задержано более 9,5 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Новости Беларуси. Пьяный водитель фуры задержан в Минске во время рейда ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок поступил от неравнодушных...
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