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Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

11.08.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стоит ли говорить о том, что в 21 веке возраст уже не имеет особого значения? Сейчас мужчины и женщины ведут активную жизнь и в 70, и в 80 лет. Вместе с этим пожилые люди стали гораздо больше внимания уделять гардеробу.

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Возможно, у некоторых людей, когда речь заходит о женщинах 60+ лет, в голове возникает образ бабушки в куртке или плаще до земли, в косынке или шапке, а также в сапогах. Такое тоже есть, но сейчас в пожилом возрасте можно выглядеть ничуть не хуже, чем в более молодые годы. А если не верите, посмотрите на этих женщин.

Анна Винтур, 69 лет.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Фото: DPA / PA Images

Кэрол Миддлтон, 64 года.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Фото: Getty Images

Мерил Стрип, 70 лет.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Фото: REX / David Fisher

Мэри Берри, 84 года.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 летФото: REX / Richard Young

Твигги (Лесли Хорнби), 69 лет.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Фото: WireImage

Хелен Миррен, 74 года.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 летФото: REX / Matt Baron

Эмма Томпсон, 60 лет.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Фото: REX / Piers Allardyce

Люди в материале: Анна Винтур, Кэрол Миддлтон, Мерил Стрип, Мэри Берри, Твигги (Лесли Хорнби), Хелен Миррен, Эмма Томпсон
 
 
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