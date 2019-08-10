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Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
Источник материала: СТВ
Стоит ли говорить о том, что в 21 веке возраст уже не имеет особого значения? Сейчас мужчины и женщины ведут активную жизнь и в 70, и в 80 лет. Вместе с этим пожилые люди стали гораздо больше внимания уделять гардеробу.
Возможно, у некоторых людей, когда речь заходит о женщинах 60+ лет, в голове возникает образ бабушки в куртке или плаще до земли, в косынке или шапке, а также в сапогах. Такое тоже есть, но сейчас в пожилом возрасте можно выглядеть ничуть не хуже, чем в более молодые годы. А если не верите, посмотрите на этих женщин.
Анна Винтур, 69 лет.
Кэрол Миддлтон, 64 года.
Мерил Стрип, 70 лет.
Мэри Берри, 84 года.
Фото: REX / Richard Young
Твигги (Лесли Хорнби), 69 лет.
Хелен Миррен, 74 года.
Фото: REX / Matt Baron
Эмма Томпсон, 60 лет.
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Стоит ли говорить о том, что в 21 веке возраст уже не имеет особого значения? Сейчас мужчины и женщины ведут активную жизнь и в 70, и в 80 лет. Вместе с этим пожилые люди...
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