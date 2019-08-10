ГАИ со стрельбой остановило пьяного водителя

Источник материала: Ежедневник





Сотрудники ДПС отдела ГАИ Столбцовского РОВД ночью 11 августа преследовали пьяного водителя за рулем ВАЗ. Чтобы остановить его, пришлось использовать табельное оружие.

Видео преследования разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА . Сообщение о пьяном водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-21053, поступило в милицию от очевидца. Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил ВАЗ на дороге районного значения и подал сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.

"На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения", - отметили в МВД.

Было принято решение об использовании табельного оружия для остановки авто.

"При помощи громкоговорящего устройства водитель был предупрежден о намерении использовать оружие, были произведены два предупредительных выстрела в воздух. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан",- рассказали в МВД.

От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.