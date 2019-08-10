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ГАИ со стрельбой остановило пьяного водителя
11.08.2019 17:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сотрудники ДПС отдела ГАИ Столбцовского РОВД ночью 11 августа преследовали пьяного водителя за рулем ВАЗ. Чтобы остановить его, пришлось использовать табельное оружие.
Видео преследования разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает
"На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения", - отметили в МВД.
Было принято решение об использовании табельного оружия для остановки авто.
"При помощи громкоговорящего устройства водитель был предупрежден о намерении использовать оружие, были произведены два предупредительных выстрела в воздух. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан",- рассказали в МВД.
От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.
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Сотрудники ДПС отдела ГАИ Столбцовского РОВД ночью 11 августа преследовали пьяного водителя за рулем ВАЗ. Чтобы остановить его, пришлось использовать табельное...
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