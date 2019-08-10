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Минчанка выиграла европейский чемпионат среди юниоров по шашкам

11.08.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанка Яна Якубович стала абсолютной чемпионкой молодежного первенства Европы по шашкам-100, сообщает Белорусская федерация шашек в Facebook.

Всего сборная Беларуси завоевала 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, став второй в командном зачете и уступив лишь российским спортсменам.

Титул абсолютной чемпионки Европы по итогам победы во всех трех программах завоевала минчанка Яна Якубович (категория юниорки). «Золото» чемпионата также выиграли жители столицы Владислав Валюк (категория молодежь), Михаил Семенюк (юниоры) и Виктория Николаева (кадетки). Также наград высшей пробы удостоились бобруйчанка Вера Хващинская (молодежь) и Ксения Белая из Витебска (мини-кадетки).

В шашки-100 играют на доске 10х10, их часто называют международными. Существуют еще шашки-64, они же «русские шашки» (доска, соответственно, 8х8). Большинство турниров проходит в шашки-64. Шашки-100 стали развиваться в Беларуси после вступления СССР в международную федерацию шашек в 1952 году.

Традиционно соревнования проводились в пяти возрастных группах: молодёжь (не старше 26 лет), юниоры (не старше 19 лет), кадеты (не старше 16 лет), мини-кадеты (не старше 13 лет) и надежды (не старше 10 лет). В рамках мероприятия прошли турниры с классическим контролем, по быстрой игре (рапид) и блицу, а также конкурс по решению шашечных композиций «Варшава 2019». 
 
Теги: Витебск
 
 
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Минчанка Яна Якубович стала абсолютной чемпионкой молодежного первенства Европы по шашкам-100, сообщает Белорусская федерация шашек в Facebook.
 
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