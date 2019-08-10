Два российских министра, которые курируют интеграцию с Беларусью: как они настроены к Лукашенко?

UDF.BY присмотрелся к деятельности российских министров, от которых во многом зависит, какими будут отношениях двух государств. присмотрелся к деятельности российских министров, от которых во многом зависит, какими будут отношениях двух государств.









Орешкин и Силуанов на переговорах президентов в Сочи. Фото: kremlin.ru









Силуанов, правая рука Путина при переговорах с Лукашенко: от мягкой к жесткой позиции





Антон Силуанов имеет большое влияние в российском правительстве. Он стал министром финансов еще в 2011 году при премьер-министре Владимире Путине, заменив на этом посту его любимчика Алексея Кудрина.





Чуть больше года назад Силуанов дорос по первого вице-премьера, а затем Путин назначил его национальным координатором РФ по делам СНГ. С осени чиновник вплотную занялся отношениями с Беларусью.









Фото: ria.ru





Поначалу Силуанов высказывал вполне приемлемую для белорусских властей позицию. Он говорил, что потери Беларуси от налогового маневра в России (если стороны договорятся) могут компенсировать через трансферт.





Силуанов также возглавил рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, но просуществовала она в том виде недолго.





Уже в декабре российский чиновник занял жесткую позицию, сказав, что Россия не обещала Беларуси компенсаций за налоговый маневр. А если соседи этого желают, то должны пойти на более полную интеграцию экономик двух стран.





При чем заявил это накануне личной встречи Путина и Лукашенко в Кремле, в которой также участвовал. По ее итогам Силуанова «свергли»: было решено создать новую рабочую группу по решению спорных вопросов – с российской стороны ее возглавил министр экономразвития Максим Орешкин.









В начале текущего года Силуанов напомнил о себе жестким заявлением:





«Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору».









Второй человек в российском правительстве логично принимал участие в февральских переговорах Путина и Лукашенко в Сочи – как известно, посиделки закончились ничем.





В июне Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции, не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.





В общем, пока позиция российского вице-премьера остается предельной жесткой по отношению к официальному Минску и пожеланиям Александра Лукашенко.









Орешкин, помощник Медведева: любит уколоть белорусские власти





Максим Орешкин в 2016 году стал самым молодым министром экономического развития РФ, сменив угодившего за решетку Алексея Улюкаева. В отличие от Силуанова он вполотную работает с премьер-министром Дмитрием Медведевым, часто поясняя для прессы позицию российского правительства. А при переговорах с белорусскими властями Орешкин стал чуть ли не главным спикером со стороны Москвы, поскольку к тому же руководит рабочей группой по урегулированию спорных вопросов.





Переговоры министр часто комментирует образно и эмоционально, представляя официальный Минск не в лучшем свете. В феврале Орешкин рассказал журналистам, как Медведев вновь поднял вопрос поставок «санкционки» через Беларусь. По его словам, Сергей Румас поставил этот факт под сомнение, но что «Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована».





Вскоре Орешкин пожаловался журналистам, что «одна страна» тормозит многие переговоры в ЕАЭС и сравнил эту ситуацию с застрявшим лифтом. Подразумевал он, естествено, Беларусь.





Министр принимал участие во всех переговорах Путина и Лукашенко последнего времени.





В июне Орешкин взорвал информационное пространство заявлением о том, что страны обсуждают возможность создания единой валюты , как это прописано в договоре о Союзном государстве. Но спустя месяц пошел на попятную, сказав что этот вопрос стороны «глубоко» не обсуждали и введение единой валюты – перспектива не ближайшего будущего.





Летом команду Орешкина пополнил бывший посол в Беларуси Михаил Бабич, ставший заместителем министра. Вряд ли это могло привести к более позитивному отношению чиновника к желаниям официального Минска.













Фото: instagram.com





Самое свежее заявление Орешкина по интеграции с Беларусью дотируется 9 августа: по словам министра, Москва и Минск сняли разногласия в сотрудничестве в рамках Союзного государства. Но вряд ли стоит этому верить. В начале лета чиновник говорил, что страны согласовали около 90% программы интеграции двух стран (президенты поручали проработать пути интеграции до 21 июня). Но потом выяснилось, что переговоры далеки от завершения, а недавно Румас заявил, что пока позиции сторон согласованы на 80%.





Следующий дедлайн назначен на декабрь. Учитывая позиции главных кураторов интеграции со стороны России – Силуанова и Орешкина – получить желаемое белорусским властям будет очень непросто.





В среде экономистов уже звучат мнения, что многие вопросы в декабре могут так и остаться нерешенными – например, в 2020 году Беларусь рискует вступить без согласованной цены на газ.