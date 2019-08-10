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Представители польской диаспоры и посольства Польши посетили Куропаты
Источник материала: Партизан
Акция памяти связана с Днем польской армии.
Первый заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский вместе главой Союза поляков в Беларуси Анжеликой Борис возложили огромный букет белых и красных цветов к символическому польскому кресту в Куропатах и выступили с речами, сообщает
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Акция памяти связана с Днем польской армии.
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