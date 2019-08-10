На одном из Канарских островов бушуют лесные пожары, тысяча эвакуированных









"Европейская правда" со ссылкой на портал 20minutos . Об этом сообщаетсо ссылкой на портал





Региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что огонь охватил более тысячи гектаров леса.





Около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры предосторожности





В тушении пожара задействованы более 200 человек и пять вертолетов , а также пять других воздушных средств и гидросамолет, которые министерство экологии направило из Малаги.





Пожар начался в 12.00 в субботу в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара, и ее вероятной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые исполнял 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала этого мужчину.