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На одном из Канарских островов бушуют лесные пожары, тысяча эвакуированных

11.08.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы не стихают лесные пожары.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 20minutos.

Региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что огонь охватил более тысячи гектаров леса.

 
Около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры предосторожности

В тушении пожара задействованы более 200 человек и пять вертолетов , а также пять других воздушных средств и гидросамолет, которые министерство экологии направило из Малаги.

Пожар начался в 12.00 в субботу в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара, и ее вероятной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые исполнял 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала этого мужчину.
 
 
Ссылка на источник 36
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На острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы не стихают лесные пожары.
 
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