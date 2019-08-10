В октябре на БелАЭС пройдут учения по отработке аварийных планов

«В октябре 2018 года состоялись комплексные учения по отработке внутреннего аварийного плана Белорусского АЭС. Запланирована также практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС в октябре 2019 года», – отмечается в обзоре состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси за 2018 год, подготовленном Государственным атомным надзором.





Внешний план (защитные мероприятия при радиационной аварии на АЭС) утвержден в марте 2018 года, внутренний план (мероприятия по защите персонала в случае аварии на АЭС) – в мае 2018-го.



