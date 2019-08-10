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В октябре на БелАЭС пройдут учения по отработке аварийных планов

11.08.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС запланирована на октябрь 2019 года. Об этом сообщает БелТА.

«В октябре 2018 года состоялись комплексные учения по отработке внутреннего аварийного плана Белорусского АЭС. Запланирована также практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС в октябре 2019 года», – отмечается в обзоре состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси за 2018 год, подготовленном Государственным атомным надзором.

Внешний план (защитные мероприятия при радиационной аварии на АЭС) утвержден в марте 2018 года, внутренний план (мероприятия по защите персонала в случае аварии на АЭС) – в мае 2018-го.
 
 
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Практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов БелАЭС запланирована на октябрь 2019 года. Об этом сообщает БелТА.
 
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