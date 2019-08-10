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Российский режиссер, заддержанный по делу о «массовых беспорядках», попал в реанимацию

11.08.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости.

СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала «Доктор» по делу о «массовых беспорядках» после несогласованных акций. По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.

«В реанимации, состояние тяжелое, температура 36,4», - сказали в справочной больницы.


Митинги «За свобоодные выборы» прошли в Москве и других городах России 14 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Полиция на них задержала за в общей сложности около 2 тысяч человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
 
 
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Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости.
 
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