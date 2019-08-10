Российский режиссер, заддержанный по делу о «массовых беспорядках», попал в реанимацию

СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала «Доктор» по делу о «массовых беспорядках» после несогласованных акций. По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.





«В реанимации, состояние тяжелое, температура 36,4», - сказали в справочной больницы.









Митинги «За свобоодные выборы» прошли в Москве и других городах России 14 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Полиция на них задержала за в общей сложности около 2 тысяч человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.