|
Российский режиссер, заддержанный по делу о «массовых беспорядках», попал в реанимацию
Источник материала: Партизан
Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали
СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала «Доктор» по делу о «массовых беспорядках» после несогласованных акций. По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.
«В реанимации, состояние тяжелое, температура 36,4», - сказали в справочной больницы.
Митинги «За свобоодные выборы» прошли в Москве и других городах России 14 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Полиция на них задержала за в общей сложности около 2 тысяч человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)