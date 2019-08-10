"Лучшее футбольное фото года": нападающий «Ливерпуля» сделал снимок с мальчиком, который в погоне за кумиром разбил нос о столб

Луис Купер, увидел нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за рулем автомобиля возле тренировочной базы и в попытке угнаться за ним разбил нос. Мальчишка так стремился догнать машину и попросить совместное фото, что не заметил фонарный столб и врезался прямо в него.





Вместе с Луисом был его младший брат, Айзек, но за машиной не бросился. Видимо, он болеет за другой клуб. Тем не менее, футболист счел нужным сфотографироваться с обоими детьми.





Мохамед Салах, увидевший упавшего ребенка, останови машину, вышел, успокоил юного Луиса Купера и сделал с ним совместное фото, которое выставил в своем Инстаграме тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.











