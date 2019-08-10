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"Лучшее футбольное фото года": нападающий «Ливерпуля» сделал снимок с мальчиком, который в погоне за кумиром разбил нос о столб

11.08.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11-летний фанат пострадал пока бежал за машиной футболиста.

Луис Купер, увидел нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за рулем автомобиля возле тренировочной базы и в попытке угнаться за ним разбил нос. Мальчишка так стремился догнать машину и попросить совместное фото, что не заметил фонарный столб и врезался прямо в него.

Вместе с Луисом был его младший брат, Айзек, но за машиной не бросился. Видимо, он болеет за другой клуб. Тем не менее, футболист счел нужным сфотографироваться с обоими детьми.

Мохамед Салах, увидевший упавшего ребенка, останови машину, вышел, успокоил юного Луиса Купера и сделал с ним совместное фото, которое выставил в своем Инстаграме тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.



Инцидент прокомментировал отчим ребенка.

«Мы звонили в скорую, а Мо подъехал и спросил, в порядке ли мальчики. Ребята закричали от восторга. Мо извинился, он выглядел взволнованным и помог парням почувствовать себя лучше», — рассказал Sky News Джо Купер.

Салах сфотографировался с обоими мальчиками перед тем, как Луиса отвезли к доктору с подозрениями на перелом носа.
 
 
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