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"Лучшее футбольное фото года": нападающий «Ливерпуля» сделал снимок с мальчиком, который в погоне за кумиром разбил нос о столб
Источник материала: Партизан
11-летний фанат пострадал пока бежал за машиной футболиста.
Луис Купер, увидел нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за рулем автомобиля возле тренировочной базы и в попытке угнаться за ним разбил нос. Мальчишка так стремился догнать машину и попросить совместное фото, что не заметил фонарный столб и врезался прямо в него.
Вместе с Луисом был его младший брат, Айзек, но за машиной не бросился. Видимо, он болеет за другой клуб. Тем не менее, футболист счел нужным сфотографироваться с обоими детьми.
Мохамед Салах, увидевший упавшего ребенка, останови машину, вышел, успокоил юного Луиса Купера и сделал с ним совместное фото, которое выставил в своем Инстаграме тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Инцидент прокомментировал отчим ребенка.
«Мы звонили в скорую, а Мо подъехал и спросил, в порядке ли мальчики. Ребята закричали от восторга. Мо извинился, он выглядел взволнованным и помог парням почувствовать себя лучше», — рассказал Sky News Джо Купер.
Салах сфотографировался с обоими мальчиками перед тем, как Луиса отвезли к доктору с подозрениями на перелом носа.
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"Лучшее футбольное фото года": нападающий «Ливерпуля» сделал снимок с мальчиком, который в погоне за кумиром разбил нос о столб
11-летний фанат пострадал пока бежал за машиной футболиста.
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