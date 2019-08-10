Месси может пропустить старт сезона из-за травмы

У аргентинского форварда диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.





«Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту Ла Лиги. Это выглядит сложно», — цитирует Вальверде Goal.





В матче первого тура чемпионата Испании, который пройдет в Бильбао, «Барселона» встретится с «Атлетиком».