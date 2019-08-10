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Месси может пропустить старт сезона из-за травмы

11.08.2019 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий Лионель Месси, восстанавливающийся после травмы, может пропустить начало сезона.

У аргентинского форварда диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.

«Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту Ла Лиги. Это выглядит сложно», — цитирует Вальверде Goal.

В матче первого тура чемпионата Испании, который пройдет в Бильбао, «Барселона» встретится с «Атлетиком».
 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий Лионель Месси, восстанавливающийся после травмы, может пропустить начало сезона.
 
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