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Сегодня работники строительного комплекса района отмечают свой профессиональный праздник — День строителя

11.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня работники строительного комплекса района отмечают свой профессиональный праздник — День строителя. Люди этой профессии всегда были востребованы обществом, уважаемы народом. Все эти слова можно отнести и к труженикам передвижной механизированной колонны №271. Их руками на окраине Мстиславля построен микрорайон современных многоэтажных домов Юго-Западный. Скоро дополнит его ещё один 40-квартирный дом.

Сейчас строится его первая очередь. Это 20 квартир, из которых 10 двухкомнатных и 10 однокомнатных. Дом возводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4.07.2017 г. «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Все 20 квартир предназначены для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— Кладка наружных стен дома подходит к завершению. Сейчас каменщики работают на пятом этаже, — рассказывает прораб Александр Валюженич. — Стены выкладываются из кирпича, поверх него выполняется утепление полестеролом. Благодаря этому дом получится комфортным для проживания, тёплым.

Внутри строящегося дома ведутся электротехнические и сантехнические работы, производится штукатурка стен, стяжка полов, благоустройство прилегающей территории, устройство подъездных дорог. Для самых юных жильцов будет построена детская площадка. Дом будет иметь бетонированную площадку под твёрдо-бытовые отходы.

Сегодня работники строительного комплекса района отмечают свой профессиональный праздник — День строителя

▪ Штукатуры Елена Шлыкова, Галина Фёдорова, Надежда Кастенкова не допускают брака в работе. Фото Сергея Микулича.

На объекте работают каменщики, плотники, используется различная вспомогательная техника. Старанием и добросовестностью в труде отличаются штукатуры Елена Шлыкова, Галина Фёдорова, Надежда Кастенкова. Трудовой стаж каждой из них в профессии составляет более двадцати лет.

— Главное внимание уделяем качеству, — рассказывают женщины, — чтобы будущие владельцы квартир не были на нас в обиде, а наоборот радовались за хорошо сделанную работу.

Все строители старательно выполняют свои трудовые обязанности. У них не бывает простоев в работе. Своевременно поступают необходимые материалы, исправна вспомогательная техника. Все работники обеспечены необходимыми инструментами, спецодеждой. Такой чёткий ритм работы нравится, и все поставленные прорабом задачи выполняются.

Сегодня работники строительного комплекса района отмечают свой профессиональный праздник — День строителя

Дисциплинирует тружеников строгое выполнение правил техники безопасности. Перед началом трудового дня строители проходят проверку состояния здоровья. Регулярно на строительстве дома бывает начальник МПМК-271 Анатолий Мессер. Вместе с Александром Валюженичем они следят за тем, чтобы все работы выполнялись в соответствии с проектом.

Строители объединены одной задачей — осенью сдать первую очередь строящегося дома и приступить ко второй.

Сергей МИКУЛИЧ. 

 
 
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Сегодня работники строительного комплекса района отмечают свой профессиональный праздник — День строителя. Люди этой профессии всегда были востребованы...
 
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