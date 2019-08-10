Антрополог объясняет, как нужно знакомиться в Tinder

Источник материала: KYKY

Семь лет назад у человечества появился Tinder – с тех пор знакомства в сети стали привычным способом найти любовника и друзей. На The Guardian опубликовали исследование с комментариями ученых о том, как свайпы могут навредить неустойчивой психике и объяснили, что нужно делать, чтобы избежать одиночества и тревоги.



Для справки: как Tinder изменил знакомства? Кардинально! 39% американских пар познакомились в сети, а не в реальной жизни, как это делали люди раньше. Этот факт выяснили стэнфордские ученые вместе с коллегами из Университета Нью-Мексико. Еще немного цифр: По статистике Bumble, 20 000 мэтчей в Tinder закончились свадьбой.

Как Tinder влияет на психику

На что способен свайп, выяснили американские и корейские ученые – они опросили 269 студентов, зарегистрированных в тиндере, и сделали несколько выводов. Основываясь на когнитивно-бихевиоральной модели социальной тревоги. Авторы исследования пришли к выводу, что люди, склонные к компульсивному поведению, в Tinder`e чувствовали себя еще более одинокими. Несмотря на это продолжали свайпать – не теряли надежду на знакомство, потому что очень быстро привязывались к мобильному приложению.



Tinder нанес вред и людям с низкой самооценкой. Неуверенные в себе люди пользовались приложением чаще остальные. Правда, каждый раз после десятков свайпов им становилось хуже: по словам ученых, приложение только усиливало их тревогу и чувство одиночества.

Как нужно знакомиться в Tinder. Объясняет антрополог

«В тиндере нет ничего радикально нового. Когда мы заходим в комнату, нам хватает нескольких секунд, чтобы оценить присутствующих», – рассказал преподаватель Халлского университета Майкл Гратцке, который исследует любовь как культурный феномен. По его словам, свайп имитирует наши реакции в реальной жизни.



Tinder засасывает людей потому, что превращает знакомства в игру. Это как провести день, играя в лотерею, казино или на игровых автоматах, и не заметить потраченного времени. Этот факт подтвердил сооснователь компании Джонатан Бадин – он признался, что применил в платформе механизмы подкрепления, о которых узнал на лекциях по психологии.



Антрополог Хелен Фишер уверена, что Tinder – вовсе не способ найти любовь, а лишь приложение, в котором можно познакомиться с разными людьми. «Это новая технология, и никто не рассказал нам, как ей пользоваться», – сказала Хелен. И дала человечеству совет: найти девять интересных мэтчей, не больше, и пообщаться с ними. Если ни с кем не сложилось – вернуться в офлайн.

На обложке: Ринальдо и Армида. Айец, Франческо