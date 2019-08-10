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Зубастый монстр. На берег Волги выбросилась крупная рыба
Источник материала: СТВ
Новости России. На берегу Волги была обнаружена зубастая рыба, которая выбросилась на сушу. Очевидцы поделились фотографиями.
«На левом берегу «Куйбышевского водохранилища» в районе Портпосёлка, Центральный район, г.о. Тольятти», –
Рыба на фотографии – это сом. Пользователи соцсети высказали разные мнение о произошедшем. Кто-то отметил, что мор рыб – естественное явление, которое случается время от времени. А кто-то предположил, что вода в реке могла оказаться загрязнена, в результате чего рыб выбросило на берег.
Кстати, недавно в России была замечена необычная рыба, которая служит предвестником катаклизмов.
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Новости России. На берегу Волги была обнаружена зубастая рыба, которая выбросилась на сушу. Очевидцы поделились фотографиями.
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